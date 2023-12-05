Страйк на українському кордоні: у Раді назвали колосальні втрати бюджету

У Раді підкреслили, що блокада кордону вплине і на доходи українців.

Через блокаду польського кордону у листопаді бюджет України втратив 9,3 млрд гривень від недонадходження митних платежів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у вівторок, 5 грудня.

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"Це потужний удар по нашій економіці і по нашому експорту. Давайте візьмемо пункт пропуску "Ягодин", який раніше до страйку на добу пропускав 1300 автомобілів, а зараз пропускає 150. Безперечно, це втрати перевізників, це зменшення нашого експорту. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні пункти пропуску. Ми маємо заяву від перевізників про втрати в 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї безглуздої блокади. Це величезні гроші, які недоотримала армія, що воює", - зазначив він.

Гетьманцев додав, що через страйк поляків Україна недовиконала план по митниці на 19%.

"До речі, будуть позначатися ці дії і на доходах, що адмініструються податковою, але там це буде дещо з запізненням. На сьогодні ми маємо недовиконання плану по митниці через такі дії на 19%. Це при тому, що жовтень митниця перевиконала. Тому вкрай негативні наслідки від зазначеної провокації", - підкреслив він.

Нагадаємо, як повідомили напередодні у ДПСУ, на кордоні з Польщею почали пропускати одну з категорій вантажівок.

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