Страйк перевізників: що відбувається на кордоні між Словаччиною та Україною

Словацькі перевізники припинили блокувати кордон між Словаччиною та Україною. До України вже потрапило 60 фур.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Як відзначає журналіст, блокаду зняли о 23:30 увечері 14 грудня. Вже зранку 15 грудня українська митниця перевірила та запустила на територію України близько 60 вантажних автомобілів.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску "Ужгород", що сумісний з КПП "Вишнє Німецьке".

Інформацію підтвердили у Держприкордонслужбі. Так, рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується.

"За інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке", – повідомили у ДПСУ.

З моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

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