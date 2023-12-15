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Страйк перевізників: що відбувається на кордоні між Словаччиною та Україною

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Страйк перевізників: що відбувається на кордоні між Словаччиною та Україною

Блокада кордону / Ілюстративне фото / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

Водіїв зрештою пропустили.

Словацькі перевізники припинили блокувати кордон між Словаччиною та Україною. До України вже потрапило 60 фур.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Деталі

Як відзначає журналіст, блокаду зняли о 23:30 увечері 14 грудня. Вже зранку 15 грудня українська митниця перевірила та запустила на територію України близько 60 вантажних автомобілів.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску "Ужгород", що сумісний з КПП "Вишнє Німецьке".

Інформацію підтвердили у Держприкордонслужбі. Так, рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується.

"За інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке", –  повідомили у ДПСУ.

З моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

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Дата публікації
Перегляди
365
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