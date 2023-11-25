Страйк перевізників у Польщі: волонтер розповів, що відбувається на кордоні

Учасники страйку перевізників у Польщі на кордоні створюють перешкоди для провезення до України гуманітарної допомоги. Страйкарі пропускають по машині на кілька годин.

Про це в коментарі "LIGA.net" розповів польський волонтер, голова об’єднання Pogoń Ruska Рафал Рошкєвич.

За його словами, він очікував 40 годин у черзі на пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" - перш ніж перетнув кордон, аби завести до України медичне обладнання для прифронтових госпіталів і тактмед.

"На прикордонному переході в Гребенному, перед польським шлагбаумом, на обох смугах дороги "ялинкою" розставлені вісім фур. Вони розташовані так, щоб між ними міг проїхати легковий автомобіль або автобус, але не вантажівка", - розповів Рошкєвич.

Черга з вантажівок на в'їзд до тягнеться на понад 60 км - до Замостя. Волонтер каже: аби фуру пропустили через кордон, водіям потрібно пояснювати, що вони везуть товар з категорій, які ті обіцяли пропускати. Наприклад, гуманітарку. Втім, навіть після цього треба чекати, коли учасники блокади дозволять машині проїхати.

Автомобіль Рошкєвича з медичним обладнанням пропустили лише після 40 годин таких переговорів.

"Не мало значення, що ми є поляками, що веземо допомогу, від якої залежать людські життя, – такмед для армії під Бахмутом, медикаменти для прифронтових госпіталів. Ми залежали від примхи страйкарів. Після смерті другого українського водія, який чекав на оформлення, я запитую себе: скільки людей втратили здоров’я чи життя через те, що медична допомога та підтримка українській армії не надійшли вчасно?", - розповів волонтер.

Рошкєвич наголошує, що поки українські водії сидять у своїх TiRах, то польські страйкарі приїжджають на кілька годин, відбувають зміну і повертаються додому. Відтак вони зовсім не позбавлені можливості заробити - на відміну від українців.

Волонтер також зауважив, що один з лідерів страйку, політик Рафал Меклер, був одним із лідерів кампанії "Це - не наша війна", яка мала зменшити бажання поляків допомагати Україні. Натомість Рошкєвич каже, що не згодний з такою тезою. Адже війна в Україні - це "війна і в польському, і в європейському вимірах".

Нагадаємо, у Польщі на стоянці поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій. Неподалік цього КПП триває страйк польських перевізників.

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