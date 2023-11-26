Страйк польських перевізників: що відбувається на кордоні та як допомагають водіям

Польські перевізники від 6 листопада блокують пропускні пункти на кордоні з Україною. Десятки українських водіїв – заблоковані. Їм доставляють необхідні продукти та ліки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Так, 25 листопада водіям, що заблоковані перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", роздали 2500 тисячі літрів води, 1200 обідів та необхідні медикаменти.

"Також вже 10 днів активно допомагає команда World Central Kitchen. За цей час команда роздала майже 14 тисяч гарячих обідів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що "Ягодин – Дорогуськ" – це найбільший вантажний пункт пропуску України. За добу, через з нього на в’їзд та виїзд може проїжджати по 680 вантажівок.

Наразі, через блокаду кордону з польського боку, цей пункт пропуску перетинає кілька десятків вантажівок на добу. Окрім цього, з польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок.

Кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно.

Водії та перевізники, що заблоковані на кордоні, можуть звернутись на цілодобову гарячу лінію Укртрансбезпека, повідомити про потреби та будь-які інші пов’язані питання за номером: +38-(067)-120-04-83.

Додаткові потреби можна вказати через форму.

Також, водії, що бажають евакуюватись до України, можуть заповнити форму за посиланням.

Минулого тижня Міністерство відновлення спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Ключове завдання – забезпечити українських перевізників їжею, питною водою, медикаментами допоки не буде відновлена стабільна робота пунктів пропуску.

У той же час, Міністерство ініціювало направлення моніторингових груп з боку Європейського Союзу на заблоковані пункти пропуску з метою фіксації реальної ситуації, що склалась на кордоні.

Нагадаємо, заступник міністра назвав нову проблему блокування кордону з Польщею.

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