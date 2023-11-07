Страйк поляків на кордоні з Україною: де наразі найбільше скупчення автомобілів

Біля кордону України з Польщею 6 листопада розпочався страйк польських перевізників у пунктах пропуску. Через польсько-український кордон пропускатимуть лише гуманітарні, військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт. Блокада кордону стосується лише вантажівок.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію на кордоні станом на зараз 7 листопада.

Через страйк польських перевізників ускладнено рух на трьох пунктах пропуску – "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська". Польські страйкарі перекрили рух на шляхах, які ведуть до кордону України.

Станом на ранок 7 листопада найбільше вантажівок стоїть на пункті пропуску "Ягодин" – близько 160. "Краківець" – близько 100 вантажівок, "Рава-Руська" – близько 50.

Як розповів Демченко, 7 листопада на пункті пропуску "Ягодин" польська сторона не приймає вантажівки, які їдуть з України. У зворотному напрямку – з Польщі до України – за годину прибуває лише кілька транспортних засобів

На пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" рух вантажівок з України до Польщі продовжується. Натомість обмежений рух вантажівок з Польщі до України. Так само по кілька транспортних засобів прибувають за годину з боку Польщі.

Нагадаємо, польські страйкарі заблокували кордон з Україною і висунули ультиматум.

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