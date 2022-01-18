Стрибала у короб з кульками: у Запоріжжі у дитячому розважальному центрі дитина розбила голову

Стрибала у короб з кульками: у Запоріжжі у дитячому розважальному центрі дитина розбила голову

Хлопчик перебуває у лікарні з розсіченням голови.

У Запоріжжі дитина потрапила до лікарні після відвідин одного з розважальних центрів міста. Хлопчик розбив голову, стрибаючи у короб с кульками.

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Про це повідомляє "ZaБор".

Як розповіла мати постраждалої дитини Катерина, її син розбив голову під час стрибків у короб, заповнений паралоновими кубиками у дитячому розважальному центрі "Fly kids" у Запоріжжі. Дитина впала і вдарилася головою об борт короба.

Зараз хлопчик лежить у нейрохірургії обласної дитячої лікарні, у нього розсічення на голові понад 11 см.

Катерина зазначила, що біля рентген-кабінету, який вони відвідували після травмування з дитиною, поряд з ними були батьки, діти яких також постраждали у цьому ж розважальному центрі.

"Виходячи з рентген-кабінету, наступними в черзі були мама з дитиною на руках з перелом як виявилося пізніше. Як думаєте звідки? Наступними в черзі на рентген були батьки з дитиною років 5-6. Вже здогадалися від куди? Випадковість? Не думаю, у цьому закладі немає умов для безпечного відпочинку наших діток", - розповіла Катерина.

У Мережі користувачі відзначили, що коли цей розважальний центр тільки відкрився, там на кожному атракціоні були працівники, які стежили за дітьми. Зараз за дітьми мають стежити батьки.

"У дитини струс мозку та закрита черепно-мозкова травма. Лежить в обласній дитячій лікарні. Заява написана до поліції та прокуратури", - розповіла Катерина.

У розважальному центрі "Fly kids" у Запоріжжі ТСН.ua відповіли, що такі випадки травмування дітей не коментують, а надають інформацію тільки через офіційний запит.

Нагадаємо, що у Львові прооперували хлопчика, який зробив невдале сальто і травмував руку. 12-річний Юрко переніс 3 операції та 5 місяців лікування через те, що йому поставили неправильний діагноз.

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