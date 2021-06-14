Стрибав на капоти і кидався під колеса: у Сумах чоловік влаштував перформанс на дорозі (відео)

Чоловіка з капота автівки знімали патрульні.

У Сумах неадекватний чоловік вискочив на дорогу і влаштував "шоу" на автівках. Він застрибував на капоти, а також кидався під колеса автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Сумської області.

Чоловік "промишляв" на перехресті вулиць Першотравнева та В’ячеслава Чорновола. Він бігав проїжджою частиною та кидався під колеса автомобілів. Заявник повідомив, що зараз цей чоловік видерся на його автівку та, як наслідок, спричинив механічні пошкодження.



"Інспектори одразу ж виявили цього чоловіка. Він сидів на капоті транспортного засобу Toyota Prado. І судячи з усього, злазити він не збирався. Патрульні поліцейські все ж зняли його з автівки. 38-річний чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння. Він поводився агресивно та неадекватно, тож до нього охоронці порядку застосували кайданки", - повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції та медики.

Нагадаємо, що магазині "секондхенду" у Дніпрі на вулиці Володимира Мономаха чоловік влаштував перформанс. Він ходив по залу і викрикував, що він захопив усіх у заручники.

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