Стрибав ногами на голову через 15 гривень: з'явилося шокувальне відео побиття і пограбування чоловіка у Запоріжжі (відео 18+)

Стрибав ногами на голову через 15 гривень: з'явилося шокувальне відео побиття і пограбування чоловіка у Запоріжжі (відео 18+)

Хлопець звалив містянина на підлогу і заходився нишпорити по його кишеням.

У Запоріжжі у Шевченківському районі міста невідомий напав на чоловіка біля ліфта у під'їзді. Він звалив, побив його, забрав гроші та пакет з продуктами.

Відео пограбування, яке зафільмували камери спостереження в під'їзді, виклали в соцмережах.

На кадрах видно, як чоловік підходить до ліфта у під'їзді свого будинку. Зненацька його з ніг збиває молодик. Далі він б'є свою жертву в обличчя і нишпорить по його кишеням. Чоловік в цей момент щось говорить, тож грабіжник "щоб не заважав" вдарив його ногою в обличчя, так, що той знепритомнів, а після того, як забрав гроші з кишені і пакет з продуктами, стрибнув ногами чоловікові на голову. Здобувши бажане, зловмисник втік.

Як повідомили у пресслужбі поліції, подія сталася ще 2 грудня близько 16:00 у під'їзді будинку на вулиці Спартака у Запоріжжі. Грабіжник "збагатився" на 15 гривень і скромний пакет з продуктами.

"За фактом слідчим відділу поліції №3 Запорізького районного управління було відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 "Розбій" ККУ. 28 грудня його особу було встановлено. Це раніше вже засуджений чоловік 1988 року народження. Громадянин не має освіти, не одружений та ніде не працює", - розповіли у пресслужбі Нацполіції області.

Доказів злочину було достатньо і зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні нападу, з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Нагадаємо, що Києві двох іноземців, які працювали таксистами, підозрюють у жорстокому вбивстві та пограбуванні 50-річного головного лікаря із Рівненської області.

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