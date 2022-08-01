Стрибки від спеки до свіжості після дощу: прогноз погоди в Україні на тиждень, 1-7 серпня

Перший тиждень останнього літнього місяця, 1-7 серпня, в Україні буде переважно спекотним, місцями з короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 серпня в країні місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33°, у західних областях 17-22°, у північних областях 22-27°. 2-3 серпня в Україні також місцями очікуються короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей, вночі 3 серпня на Правобережжі без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°, у південній та східній частині вночі 16-21°, вдень (і на Закарпатті) 26-32°.

4-6 серпня у східних, південно-східних областях, 7 серпня у північній та північно-східній частині місцями короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 12-19°, у південній частині 18-23°, вдень 24-32°, у південно-західних областях до 35°, 7 серпня у західних та північних областях зниження температури на 2-5°.

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У Києві 1 серпня місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-27°. 2-3 серпня місцями також ітиме короткочасний дощ (вночі 3 серпня без опадів). Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°. 4-5 серпня у столиці також дощитиме, температура вночі 20-22°, вдень 29-31°. Вихідними, 6-7 серпня, у Києві буде сухо, температура вночі 21-23°, вдень 30-31°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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