Стрибнули у воду в бантах: школярки в Рівненській області оригінально відсвяткували завершення навчання

У Мережі відео стало популярним.
У селі Борове Рівненської області школярки оригінально відсвяткували випускний. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові.
Про це повідомили в Instagram на сторінці rivne_1283.
На відео видно, як школярки прийшли на берег місцевої водойми. Вони по черзі стрибають у річку, святкуючи закінчення школи. Водночас дівчата вдягнені в шкільну форму, а на головах у них банти.
У Мережі відео стало популярним. Користувачі в коментарях зазначають, що раніше школярки стрибали в фонтан та хизувались цим, а тепер все змінилось і дівчата стрибають в річку. Також випускників хвалять за оригінальність.
Нагадаємо, стало відомо, чи відбудуться цьогоріч випускні вечори в школах Одеської області.