Стрибнули у воду в бантах: школярки в Рівненській області оригінально відсвяткували завершення навчання

У Мережі відео стало популярним.

У селі Борове Рівненської області школярки оригінально відсвяткували випускний. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові.

Про це повідомили в Instagram на сторінці rivne_1283.

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На відео видно, як школярки прийшли на берег місцевої водойми. Вони по черзі стрибають у річку, святкуючи закінчення школи. Водночас дівчата вдягнені в шкільну форму, а на головах у них банти.

У Мережі відео стало популярним. Користувачі в коментарях зазначають, що раніше школярки стрибали в фонтан та хизувались цим, а тепер все змінилось і дівчата стрибають в річку. Також випускників хвалять за оригінальність.

Нагадаємо, стало відомо, чи відбудуться цьогоріч випускні вечори в школах Одеської області.

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