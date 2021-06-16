Стрибнув у воду з надувного матраца: стали відомі обставини смерті 6-річного хлопчика на Харківщині

Дитина відпочивала на водоймі разом зі своїми неповнолітніми братами.

У Харківській області під час відпочинку на ставку потонув 6-річний хлопчик. Дитина стрибнула у воду з надувного матраца, однак випірнути не змогла.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Харківській області.

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Як стало відомо, хлопчик разом зі своїми двома братами 12 і 13 років відпочивав на водоймі в селищі Слобожанське Красногвардійського району. Хлопці плавали на надувному матраці. У якийсь момент наймолодший з них стрибнув у воду, проте не виринув.

Згодом школярі покликали на допомогу дорослих, але знайти дитину вони так і не змогли. Тіло хлопчика згодом виявили водолази.

"За цим фактом слідчі Красноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження по п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України з позначкою "нещасний випадок". Всі обставини трагедії з'ясовуються", — розповіли в пресслужбі Національної поліції області.

Нагадаємо, що на пляжі в Запоріжжі потонув підліток. Тіло 14-річного юнака знайшли місцеві жителі в воді біля берега. Медики протягом майже години намагалися реанімувати дитину, але їх спроби, на жаль, були марними.

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