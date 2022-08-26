Стрибнув з дамби у воду, але не випірнув: у Коломиї в річці Прут знайшли тіло підлітка

На Прикарпатті в річці Прут знайшли тіло 14-річного підлітка.

Нещасний випадок стався у Коломиї 25 серпня. Рятувальники отримали повідомлення, що міському озері в місті хлопець стрибнув з дамби у воду, але не винирнув.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області.

"До місця виклику для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия та групу водолазних робіт", - йдеться у повідомленні.

За кілька годин пошуків рятувальники знайшли тіло юнака.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області комахи покусали 19-річну дівчину. Інцидент стався у середу, 23 серпня. У лісі в Татарові шершні напали на дівчину 2003 року народження.

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