Стрілець випустив вісім куль у Парубія - журналіст

Андрій Парубій / © УНІАН

У Львові посеред дня, 30 серпня, розстріляли колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Зловмисник випустив вісім куль у Парубія.

Про це повідомив журналіст Глагола.

Нагадаємо, у Львові посеред дня сталася стрілянина, внаслідок якої загинув Андрій Парубій.

Як повідомили в Нацполіції, на місце прибули правоохоронці та медики, однак врятувати потерпілого не вдалося — він загинув від отриманих поранень.

До розслідування залучені слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції, поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші структури. Нині правоохоронці шукають вбивцю.

У Львівській ОВА офіційно заявили, що йдеться про колишнього голову парламенту Андрія Парубія.

Зазначимо, що Парубій працював в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими.