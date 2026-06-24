Польща та Україна / © ТСН

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Конфлікт між Україною та Польщею загострюється. Напередодні польське видання повідомило, що новоприбулі українці все частіше стикаються з труднощами під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). А польський опозиційний депутат Януш Ковальський закликав владу негайно депортувати усіх українців додому. У Мережі бурхливо обговорюють нові заяви з боку Польщі.

Що українці думають про останні скандальні заяви, які лунають із Польщі, і як на такі висловлювання реагують самі поляки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Польща відмовляє українцям у тимчасовому статусі PESEL UKR

У вівторок, 23 червня, польське видання Dziennik Gazeta Prawna (DGP) повідомило про проблеми, із якими стикаються українці, які приїхали у країну через російську війну. Там зауважили, що почастішали випадки відмов під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Замість статусу UKR громадяни України отримують статус NUE.

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Польські посадовці пояснюють це тим, що українці приїжджають не з регіонів, де йдуть активні бойові дії, і тому вони не мають права на тимчасовий захист.

У виданні також стверджують, що із подібними труднощами в оформленні документа, який гарантує захист, стикаються не лише новоприбулі, а й ті громадяни України, які раніше вже мали статус UKR, але втратили його через тривалу відсутність у Польщі.

Статус UKR є важливим для українських біженців, оскільки він дозволяє законно проживати у країні, користуватися державною медициною та працевлаштовуватися за спрощеною схемою.

Думки українців розділилися, чи повинна Польща надавати тимчасовий захист біженцям

У Мережі Threads українці бурхливо обговорюють таке нововведення Польщі. Одна із користувачок звернула увагу, що польським прикордонникам байдуже, що ти втікаєш від війни. За її словами, коли кажеш, що ціллю в’їзду у країну є війна, то вони відхрещуються, що «це не до нас».

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«Так, зараз масово страж гранична пише при в’їзді „туризм“ або взагалі не відмічає факт перетину кордону, і тут починаються проблеми. Коли говориш, що їдеш від війни, кажуть: то не до нас, то в ужонд», — написала pogorelovaalyona.

Інша користувачка запевняє, щоб не було проблем після перетину кордону, потрібно поставити відмітку «евакуація».

«Ні це брехня. Треба лише поставити при перетині кордону правильну відмітку „евакуація“.

Це почалося ще до скандалу, десь у травні».

© соцмережі

Втім, частина українців вважає, що «давно пора» скасувати цей статус, бо за чотири роки війни можна було б адаптуватися до проживання в чужій країні.

«Так давно пора, в чому проблема, який захист, за 4 роки могли вже адаптуватися, немає масового напливу людей без документів, які тікали від війни.

А мають давати? Скільки ще років? 10, 20, може пожиттєво утримувати?)».

Не всі у Польщі раді конфлікту з Україною

Однак польський бізнес б’є на сполох через загострення відносин із українським народом. У цьому ж виданні DGP автори підкреслюють, що тенденція із відмовами у захисті для українців викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, оскільки багато українців працюють на польський бізнес і платять податки, а це — кошти у державний бюджет країни.

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Польські підприємці запевняють, що такі випадки — не поодинокі. Окрім того, державні установи почали ретельніше перевіряти підстави для в’їзду у країну — чи справді людина рятується від війни, а не користується в корисливих цілях — економічних.

Польський депутат закликав депортувати усіх українців

Польський ультраправий політик, колишній член партії «Право і справедливість» (PiS) Януш Ковальський, який має антиукраїнську риторику, на тлі нового скандалу між країнами зробив нову резонансну заяву. Політик закликав негайно депортувати усіх українців додому, бо вони «несуть небезпеку для Польщі».

Він пропонує владі створити програму, у рамках якої всі українські біженці будуть змушені повернутися додому.

На сторінці у Facebook Ковальський влаштував опитування серед поляків та написав: «Українці, які підтримують ідеологію УПА, несуть небезпеку для Польщі. Всі мають якнайшвидше повернутися в Україну!».

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І додав, що «час розпочати програму повернення українців з Польщі в Україну. Всі мають повернутися туди».

Ініціатива політика за менше ніж добу набрала понад 20 тисяч вподобань.

«Стріляють собі у ногу»: бурхлива реація українців на скандальну заяву політика

Ця заява викликала емоційне обговорення у соціальних мережах. Користувачі платфоми Threads обурені заявою польського політика. Вони називають це «пострілом собі в ногу».

«Ото було б щастя, щоб всі українці виїхали з тої Польщі, всі заводи стали, щоб тоді робили? Наші пашуть, як воли, відкривають бізнес, сплачують податки.

Думаєте, в Польщі тільки українці працюють на чорних роботах? Там повно і інших національностей зараз.

Так виглядає постріл собі в ногу. Я маю сумніви, що поляки повернуться з Німеччини».

Однак, деяка частина українців вважає, що це «штучно роздута кампанія» російськими спецслужбами, які діють у Польщі. На думку інших українців, «хто має гідність» — потрібно виїжджати із Польщі.

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«Хто має гідність, сам би вже поїхав з цієї країни.

Українці то поїдуть у свій час, але де будуть брати гроші на свій розвиток? Українці платять податки і платять за все».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Як реагують на ініціативу про депортацію українців самі поляки

Є як противники, так і прихильники такої ідеї. Більшість поляків — «За». Під дописом Ковальського вони залишають гнівні коментарі на адресу українців, називаючи їх «невдячними та небезпечними людьми».

«Тому що вони хамлять полякам, вони проявляють зневагу і забагато руйнувань і пожеж! Це невдячні небезпечні люди.

Молоді українці рухаються до фашизму, показали це на НАШОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ СТАДІОНІ, Осквернили місце. Тож їм не раді.

Ось так треба повертатися, бо почали дякувати за польську гостинність і показувати своє справжнє обличчя.

Звичайно, нехай повертаються в Україну, якщо їх тут не влаштовує».

Водночас інша частина коментаторів є проти депортації громадян України і навіть реагує жартами. Під дописом політика вони пишуть:

«За цим міркуванням іноземні країни мають викидати і поляків. Поляки працюють у всьому світі, хочуть, щоб до них ставилися справедливо, а інші хочуть працювати в обмін на нас, ніякої толерантності.

Я не згоден. Людей не депортують просто так. Ми не радянська Росія.

Час розпочати програму Ковальських у космос».

© соцмережі

Хто і чому розв’язав конфлікт між Польщею та Україною

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський в інтерв’ю для OBOZ.UA вважає, що Польща зацікавлена у конфлікті. Він погодився із заявою Зеленського про внутрішньополітичну боротьбу у Польщі. За його словами, останні різкі заяви польських політиків — не що інше, як інструмент впливу на виборців.

На його думку, історичні питання є зручним приводом для політичних маніпуляцій.

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Дипломат зауважив, що в Польщі ведуть боротьбу дві політичні сили правоконсерваторів і центристів: з одного боку сили, пов’язані з Каролем Навроцьким, з іншого — політичний табір Дональда Туска.

«Вони вже понад десятиліття почергово приходять до влади, а перевага часто становить буквально один відсоток або один голос. Кожна сторона будує свою програму не на тому, як зробити країну кращою, а на тому, щоб показати помилки опонентів. Зростає культура ненависті, культура взаємного протистояння, а не взаєморозуміння», — сказав він.

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