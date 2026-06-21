Володими Зеленський і Кароль Навроцький / © Associated Press

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Історичні суперечки довкола діяльності Української повстанської армії (УПА) під час Другої світової війни спровокували найсерйозніший дипломатичний розкол між Києвом та Варшавою від початку повномасштабного вторгнення. Аналітики попереджають: ця ворожнеча є найбільш руйнівною для обох держав і грає виключно на руку Кремлю.

Про це йдеться у великому аналітичному матеріалі авторитетного американського видання The New York Times.

Скандал з нагородами

Новий виток напруженості спровокував указ Президента України Володимира Зеленського від 26 травня 2026 року про вшанування українських націоналістичних бійців. У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір позбавити Зеленського найвищої польської нагороди — Ордена Білого Орла, отриманого у 2023 році.

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Український лідер відреагував різко, заявив, що поверне орден першим, і додав, що Варшава чомусь не відбирала аналогічні нагороди у Беніто Муссоліні чи куратора російських інтересів Герхарда Шрьодера. На знак солідарності з президентом свої польські держнагороди демонстративно повернули очільник ОП Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіха, а згодом і три колишні президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

«Москва вже відкриває шампанське»

Питання УПА залишається найбільшим історичним яблуком розбрату між сусідніми країнами. Для поляків УПА є синонімом Волинської трагедії 1943 року, яку польський парламент визнав геноцидом. Натомість для українців — це символ збройного опору радянській окупації, а сучасна війна проти РФ сприймається як пряме продовження цієї боротьби.

«Обидві сторони проявляють нерозсудливість в історичних питаннях… Вони занурюються в історію заради тимчасових внутрішньополітичних вигод, тоді як кінцевим бенефіціаром є Росія. Обидві сторони стратегічно стріляють собі в ногу, а виграє Москва. Росія зараз відкриває шампанське», — прокоментувала ситуацію доцентка політології Варшавського університету Олександра Іванюк.

Аналітики підкреслюють, що розрив загрожує логістиці НАТО, адже більшість західної зброї та боєприпасів постачається в Україну саме через польську територію.

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Туск намагається бути «єдиним дорослим у кімнаті»

На тлі радикальних заяв польських правих популістів (на кшталт Славоміра Ментцена, який зажадав від України повернути не лише ордени, а й «гроші та зброю»), прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск намагається знизити градус емоцій.

«Конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — заспокоїти емоції, а не роздмухувати напруженість. Лінія фронту зовсім в іншому місці», — наголосив Туск.

Експерти резюмують: указ Зеленського не мав на меті антипольського контексту, а був спрямований проти РФ для підняття бойового духу всередині країни. Проте кожна спроба України героїзувати борців за суверенітет автоматично тригерить польське суспільство, де на п’ятий рік війни ставлення до українців помітно погіршилося.

Що передувало

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».

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У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

Також ввечері 20 червня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вдалися до безпрецедентного дипломатичного демаршу, офіційно заявивши про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

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