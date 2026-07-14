Стріляли в ногу та зав’язали очі: братів Мосейчуків убили просто на полігоні 155-ї бригади

Станіслав Лучанов / © 1551.gov.ua

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Під час судового розгляду у справі про викрадення і вбивство братів Максима та Романа Мосейчуків стало відомо, що військові 155-ї ОМБр розстріляли їх на полігоні бригади. Один із військових, за версією слідства, під час викрадення кілька разів вистрілив у ногу одному з братів, а обом зав’язали очі.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua із зали суду.

За словами прокурора, під час викрадення цивільних на Київщині один із військових здійснив кілька пострілів у ногу одному з братів, позбавивши його можливості чинити опір. Після цього потерпілим зав’язали очі.

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Прокурор також заявив, що до вбивства братів Мосейчуків колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Станіслав Лучанов нібито вирішив залучити підлеглих йому військовослужбовців — Дмитрука, Зайця, Перцулу, Артамонова, Шурка, Микитенка, Козака та Коломійця.

«Лучанов надав їм вказівку розподілити поміж собою ролі та надалі керувати підготовкою і вчиненням цього кримінального правопорушення», — сказав прокурор.

Вбивство братів Мосейчуків — що відомо

Нагадаємо, колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Станіслава Лучанова і групу його підлеглих підозрюють у викраденні та вбивстві братів Максима й Романа Мосейчуків у Білоцерківському районі Київської області.

За даними слідства та ЗМІ, злочин міг статися на ґрунті побутового конфлікту. За версією правоохоронців, військові викрали братів, вивезли їх на територію іншої області та вбили.

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Після початку затримань підозрюваних Лучанов самовільно залишив місце служби. Командування ОК «Північ» повідомило про його відсторонення і заявило про співпрацю зі слідством. Йому та іншим фігурантам справи повідомили про підозру, зокрема за статтями про умисне вбивство двох осіб і незаконне позбавлення волі.

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