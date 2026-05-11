Стрілянина через бузок у Черкасах: поліція знайшла порушника і розкрила деталі

Пневматичний пістолет та бузок / Ілюстративне фото / © ТСН

Реклама

Поліція Черкас ідентифікувала чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з районів міста та притягнула його до відповідальності. Причиною агресії став конфлікт із дітьми через бузок.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Повідомлень про інцидент, що трапився 9 травня в одному з районів Черкас, до поліції не надходило. Правоохоронці дізналися про випадок під час моніторингу соціальних мереж, після чого внесли відповідні відомості до єдиного обліку.

Реклама

За попередніми даними, причиною конфлікту стало те, що діти зривали бузок поблизу приватного будинку. Чоловік спробував наздогнати неповнолітніх, а коли йому це не вдалося — виніс із оселі пістолет і відкрив стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав.

Співробітники кримінального аналізу опрацювали відеозаписи та встановили особу чоловіка. Ним виявився 57-річний житель міста.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та притягнули порушника до відповідальності. У чоловіка також вилучили пістолет.

На фігуранта склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство». Матеріали справи вже передали до суду.

Реклама

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Черкасах чоловік відкрив стрілянину по дітях, які зірвали бузок біля його приватного будинку. Коли містянину не вдалося наздогнати неповнолітніх, він виніс пістолет і зробив кілька пострілів.

Новини партнерів