Стрілянина між ГУР та СБУ: чому РДК опинився в центрі скандалу

Командир РДК Денис Капустін

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Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін вважає, що інцидент із затриманням його заступника Степана Каплунова міг бути організований із метою дискредитації підрозділу російських добровольців, які воюють на боці України.

Про це Капустін заявив в ефірі телеканалу «Еспресо».

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За його словами, якби затримання Каплунова та проведення слідчих дій відбувалися відповідно до встановленої процедури, військовослужбовець мав би право на адвоката та можливість зв’язатися з ним. Крім того, за словами Капустіна, під час слідчих дій щодо військовослужбовця мали бути присутні представники Головного управління розвідки.

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На думку командира РДК, головною метою дій силовиків міг бути доступ до телефону Каплунова в обхід передбачених законом процедур.

«Мені здається, що основним завданням було добратися до його телефону, оминаючи усі процедури», — заявив Капустін.

Він також назвав дії щодо свого заступника незаконними та заявив, що Каплунова фактично «викрали серед білого дня».

Спроба дискредитації підрозділу

Капустін наголосив, що РДК не є «креатурою» ГУР, а був сформований ще влітку 2022 року як окремий підрозділ із власною структурою, брендом та медійним ресурсом. За його словами, згодом корпус увійшов до ширшої структури підрозділів ГУР як сформований та дієздатний організм.

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Саме тому, вважає командир РДК, ситуація навколо Каплунова могла мати на меті завдати репутаційного удару по всьому підрозділу.

«І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимура», — сказав він.

Водночас Капустін не став однозначно стверджувати, що інцидент був спрямований безпосередньо проти колишнього керівника ГУР Кирила Буданова. Він зазначив лише, що його опоненти, на його думку, могли розраховувати на масштабний медійний скандал.

Обставини стрілянини

Окремо командир РДК розповів про обставини подій, під час яких сталася стрілянина. За його словами, вона почалася приблизно о 23:00, коли стало зрозуміло, що у помешканні Каплунова відбуваються певні дії за участю озброєних людей.

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Капустін пояснив, що представники РДК в умовах війни постійно залишаються потенційними цілями для ворожої розвідки та диверсантів, тому пересуваються зі зброєю. Водночас він наголосив, що командир підрозділу Тимур, який перебував безпосередньо в центрі подій, наказав не відкривати вогонь, оскільки інцидент відбувався у житловому районі Києва.

За словами Капустіна, наразі ситуація перебуває на контролі президента України та Генеральної прокуратури, а розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Командир РДК заявив, що розраховує на об’єктивне розслідування та справедливе рішення. Водночас він висловив недовіру до звинувачень, висунутих проти Каплунова.

«Я не вірю в причетність Степана Каплунова до тих злочинів, в яких його звинувачують», — наголосив Капустін.

Нагадаємо, раніше заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степан Каплунов заявив, що його викрали співробітники СБУ через підозру у зв’язках із ФСБ РФ. Через декілька днів бійці спецпідрозділу ГУР приїхали його звільняти, і тоді між силовиками сталася стрілянина.

Інцидент із застосуванням вогнепальної зброї стався 2 вересня у Києві між військовослужбовцями ГУР Міністерства оборони та співробітниками Служби безпеки України. Після події правоохоронці розпочали розслідування та оголосили перші дві підозри учасникам стрілянини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфліктну ситуацію між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Зеленський вимагає покарання для учасників конфлікту між СБУ та ГУР.

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