Стрілянина між СБУ та ГУР: суд ухвалив рішення щодо одного з підозрюваних

Військовому ГУР Сергію Іванову обрано запобіжний захід / © Радіо Свобода

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У п’ятницю, 4 вересня, суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Головного управління розвідки Міноборони України Сергію Іванову, який фігурує у справі про стрілянину між співробітниками СБУ та військовими ГУР у Києві. Суд визначив для нього особисту поруку.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із зали суду.

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Прокурор просив взяти Іванова під варту, однак суд не задовольнив це клопотання та обрав більш м’який запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителем військовослужбовця виступив Заур Малакшенідзе — командир військової частини, до якої належить підозрюваний.

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Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Сам Сергій Іванов публічно не коментував кримінальне провадження та обставини інциденту.

У чому підозрюють військовослужбовця ГУР

За даними Офісу генерального прокурора, Іванову інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Йдеться про статтю 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до 15 років або довічне ув’язнення.

Рішення суду про особисту поруку означає, що на цьому етапі розслідування Іванов не перебуватиме під вартою, водночас його процесуальний статус у справі залишається незмінним.

Що відомо про стрілянину між СБУ та ГУР

Інцидент із застосуванням вогнепальної зброї стався 2 вересня у Києві між військовослужбовцями ГУР Міністерства оборони та співробітниками Служби безпеки України. Після події правоохоронці розпочали розслідування та оголосили перші дві підозри учасникам стрілянини.

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За фактами застосування вогнепальної зброї під час резонансного інциденту підозри отримали двоє його учасників. Співробітнику СБУ інкримінують частину 2 статті 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Військовослужбовцю ГУР повідомили про підозру за статтею 348 КК України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфліктну ситуацію між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Зеленський вимагає покарання для учасників конфлікту між СБУ та ГУР.

Згодом СБУ заявила про протидію збройному опору під час затримання фігуранта справи, водночас у ГУР наполягають на незаконному викраденні свого бойового командира.

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