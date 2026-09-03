Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві: Зеленський анонсував гучні звільнення

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський анонсував серйозні кадрові рішення в керівництві ключових спецслужб через нещодавню стрілянину в Києві. Глава держави повідомив, що заступників очільників Служби безпеки та Головного управління розвідки буде неодмінно звільнено за допущення збройного конфлікту між підлеглими.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення у четвер, 3 вересня.

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Розслідування конфлікту та перші підозри

Ситуація зі збройною сутичкою між представниками силових відомств перебуває на особистому контролі генерального прокурора Руслана Кравченка. Наразі офіційні підозри вже отримали двоє безпосередніх учасників інциденту, серед яких є співробітник Служби безпеки та представник військової розвідки.

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Глава держави запевнив, що правоохоронці ретельно перевіряють абсолютно всі обставини цього інциденту від самого першого дня. «Важливо, щоб правда була, і щоб повторення таких ситуацій більше не було», — наголосив Володимир Зеленський.

Кадрові чистки та відповідальність керівництва

Президент підкреслив, що за результатами службового розслідування поточним очільникам обох відомств буде надана відповідна жорстка оцінка. Наразі вже ухвалено принципове рішення про негайне звільнення тих заступників, які безпосередньо мали відповідати за дисципліну у своїх лавах.

Український лідер наголосив, що обидві структури діяли неприпустимо і мають нести за це справедливу солідарну відповідальність. «Вже є кадрові рішення по обох структурах, будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони України, однак не назвала конкретну структуру. За даними ЗМІ та пабліків, на місці події були представники ГУР.

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