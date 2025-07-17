- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3558
- Час на прочитання
- 1 хв
Стрілянина на полігоні в Чернігівській області: з’явилися нові деталі
У поліції підтвердили факт стрілянини на полігоні у Чернігівській області. Курсант застрелив військовослужбовців.
У Чернігівській області на полігоні сталася стрілянина — загинули військовослужбовці. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.
Про це йдеться у повідомленні поліції Чернігівщини.
«До поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільби курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули», — йдеться у повідомленні відомства.
Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області під час начальної стрільби сталася трагедія. Курсант вистрілив у двох військовослужбовців.