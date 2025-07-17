Стрілянина на полігоні в Чернігівській області: з’явилися нові деталі

Курсант розстріляв військових на полігоні / © Getty Images

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У Чернігівській області на полігоні сталася стрілянина — загинули військовослужбовці. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Про це йдеться у повідомленні поліції Чернігівщини.

«До поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільби курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули», — йдеться у повідомленні відомства.

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Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області під час начальної стрільби сталася трагедія. Курсант вистрілив у двох військовослужбовців.

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