Стрілянина над Керченською протокою: рух мостом перекрили

Кримський міст / © Associated Press

У ніч проти 30 квітня в районі Керченської протоки зафіксували стрілянину, а освітлення Кримського мосту було вимкнене.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, зокрема Telegram-канал «Кримський вітер».

За словами підписників, після звуків пострілів рух транспорту Кримським мостом перекрили. Також повідомляється про відсутність освітлення на самому мосту.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин інциденту наразі немає.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму неодноразово фіксували роботу ППО та обмеження руху через загрозу атак безпілотників.

