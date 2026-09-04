Стрілянина спецслужб у Києві: суд ухвалив неочікуване рішення щодо бійця СБУ

Військовослужбовець СБУ Назар Верхола / © Суспільне

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Печерський райсуд Києва 4 вересня визначив запобіжний захід військовослужбовцю СБУ Назару Верхолі, який фігурує у справі про стрілянину між співробітниками Служби безпеки та ГУР Міноборони України.

Про це повідомило «Суспільне».

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Верхолі обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки з боку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

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Сторона обвинувачення наполягала на застосуванні до військовослужбовця суворішого заходу — тримання під вартою.

За даними Офісу генпрокурора, Верхолі інкримінують перевищення влади або службових повноважень із застосуванням зброї. За такий злочин загрожує від трьох до восьми років ув’язнення та заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, раніше цього ж дня суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки військовослужбовцю ГУР Сергію Іванову, підозрюваному в посяганні на життя працівника СБУ під час стрілянини в Києві.

Стрілянина між СБУ і ГУР у Києві — що відомо

Нагадаємо, 2 вересня на Березняках у Києві сталася стрілянина між бійцями СБУ та ГУР, унаслідок якої були поранені троє розвідників.

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СБУ заявляє, що затримала заступника командира РДК, бійця ГУР Степана Каплунова за підготовку замаху на російського опозиціонера на замовлення ФСБ. За версією спецслужби, під час обшуку у Каплунова на них напав підрозділ Сил оборони, через що спецпризначенці відкрили вогонь.

ГУР і адвокат Каплунова стверджують, що СБУ викрала та незаконно утримувала бійця РДК протягом дев’яти днів без оформлення підозри. Розвідники кажуть, що прибули на місце для дотримання законних процедур, після чого співробітники СБУ відкрили по них стрілянину. Сам Каплунов заперечує звинувачення та вважає затримання спробою дискредитації ГУР.

Офіс генпрокурора проводить досудове розслідування.

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