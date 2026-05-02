Стрілянина та викрадення у Шахтарському: бійці "Вовків Да Вінчі" причетні до інциденту – заява батальйону

Стрілянина та викрадення 20-річного хлопця на Дніпропетровщині: до інциденту причетні «Вовки Да Вінчі» — деталі скандалу

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці батальйону «Вовки да Вінчі».

Що відомо про гучний скандал, з'ясовував ТСН.ua.

Деталі скандалу

Сьогодні вранці поліція Дніпропетровської області скупо повідомила, що троє невідомих чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Зазначалося, що нападники намагалися потрапити всередину магазину, що вже не працював, де в той час перебували охоронниця та її 20-річний знайомий.

Вони стали бити 20-річного хлопця. Ситуація загострилася, коли нападники дістали зброю.

Зловмисники силоміць заштовхали потерпілого, який уже знепритомнів від ударів, до свого автомобіля. Тікаючи з місця події, вони здійснили кілька пострілів у бік магазину.

Згодом у поліції повідомили, що нападників затримано. Це- троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років. Про те, що вони мають якийсь стосунок до «Вовків Да Вінчі», сказано не було.

Подробиці про побиття юнака і перші чутки, що нападники — військові

Тим часом у місцевих пабліках стала ширитися інформація, що побили парубка військові.

«Постраждав 20-річний хлопець, який був зі своєю знайомою. Його до напівсмерті били, погрузили в пікап, катували, а потім, як собаку, викинули на околиці міста. І це за те, що їм сказали, що магазин зачинений і не продали алкоголю. І це роблять військові, які повинні нас захищати, поки справжні захисники віддають життя на фронті. Ці ж, під впливом алкоголю та, можливо, інших речовин, чинять таке свавілля», — йшлося в повідомленні.

У пабліку стверджувалося, що це — не перший випадок, коли саме цей батальйон «чинить свавілля та залишається без покарання».

«На даний час їх нібито не можуть знайти: командири їх приховують, кажуть, що вони то „на нулі“, то вже в СЗЧ. Правоохоронці безсилі — вище командування повинно реагувати», — зазначили у пабліку.

Також у Мережі опублікували фото магазину, який загорівся після пострілів.

Фото t.me/Dnipro_meridian

Крім того, у пабліках з’явилося фото нібито побитого хлопця. На кадрах видно, що обличчя юнака майже повністю синє — у гематомах і саднах.

Реакція «Вовків Да Вінчі»

Пресслужба батальйону відрегаувала на скандала у своїх соцмережах.

Батальйон «Вовки Да Вінчі» звернувся до громади Шахтарського «після нічного інциденту за участі бійців підрозділу». Пресслужба не вказує, про який інцидент йдеться, але з контексту випливає, що мова йде саме про скандал зі стріляниною і викраденням.

«Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового», — йдеться в повідомленні.

«Вовки» запевнили, що проводять внутрішнє розслідування та сприяють правоохоронним органам. Також там наголосили, що учасники інциденту понесуть відповідне покарання.

У батальйоні як виправдання вказали, що ці бійці тривалий час воюють і «виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни».

«Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ», — додали у підрозділі.

Також бійці батальйону, включно з офіцерським складом, запропонували відпрацювати на потреби громади — зробити прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи.

