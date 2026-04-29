- Укрaїнa
- 356
- 2 хв
Стрілянина ціною в кар’єру: підсумки розслідування в Нацполіції після теракту в Києві
Заступник голови Нацполіції розповів про кадрові чистки після голосіївського теракту.
Після стрілянини в Голосіївському районі Києва, яка забрала життя 7 людей, низка топпосадовців Нацполіції та Патрульної поліції залишила свої посади за результатами перевірки.
Про це заступник голови Нацполіції України — в.о. керівника патрульної поліції Олександр Фацевич повідомив у інтерв’ю «Бабелю».
За його словами, службове розслідування проводив Департамент головної інспекції.
Ключові звільнення та пониження:
Євгеній Жуков: начальник Департаменту патрульної поліції написав заяву на звільнення за власним бажанням.
Ярослав Курбаков: керівник управління патрульної поліції Києва знятий з посади з пониженням.
Командна ланка: рапорти на звільнення подали командир полку, командир батальйону та в.о. командира роти.
«За цим висновком двоє поліцейських були звільнені, зняті з посади з пониженням керівник управління патрульної поліції Ярослав Курбаков, хоча він орденоносець, але десь недопрацював, а також командир полку, командир батальйону та виконувач обовʼязків командира роти. Вони самі написали рапорти на звільнення», — зазначив Фацевич.
Окремо заступник голови Нацполіції виділив ситуацію з командиром роти, який наразі перебуває на фронті.
«Командир роти, до речі, зараз на сході, ми його повертаємо, у нього бойовий досвід, будемо це використовувати, можливо, підвищимо його в посаді. Ну і Євгеній Олександрович [Жуков, тоді начальник патрульної поліції] написав заяву за власним бажанням», — додав він.
Фацевич визнав, що суспільство очікувало більш радикальних кроків, але запевнив, що ухвалені рішення повністю відповідають результатам проведеної перевірки.
Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.
Замість затримати зловмисника копи втекли з місця стрілянини.
Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків. Суд їм обрав запобіжний захід.