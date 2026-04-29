ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
2 хв

Стрілянина ціною в кар’єру: підсумки розслідування в Нацполіції після теракту в Києві

Заступник голови Нацполіції розповів про кадрові чистки після голосіївського теракту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Олександр Фацевич / Фото з сайту Нацполіції

Після стрілянини в Голосіївському районі Києва, яка забрала життя 7 людей, низка топпосадовців Нацполіції та Патрульної поліції залишила свої посади за результатами перевірки.

Про це заступник голови Нацполіції України — в.о. керівника патрульної поліції Олександр Фацевич повідомив у інтерв’ю «Бабелю».

За його словами, службове розслідування проводив Департамент головної інспекції.

Ключові звільнення та пониження:

  • Євгеній Жуков: начальник Департаменту патрульної поліції написав заяву на звільнення за власним бажанням.

  • Ярослав Курбаков: керівник управління патрульної поліції Києва знятий з посади з пониженням.

  • Командна ланка: рапорти на звільнення подали командир полку, командир батальйону та в.о. командира роти.

«За цим висновком двоє поліцейських були звільнені, зняті з посади з пониженням керівник управління патрульної поліції Ярослав Курбаков, хоча він орденоносець, але десь недопрацював, а також командир полку, командир батальйону та виконувач обовʼязків командира роти. Вони самі написали рапорти на звільнення», — зазначив Фацевич.

Окремо заступник голови Нацполіції виділив ситуацію з командиром роти, який наразі перебуває на фронті.

«Командир роти, до речі, зараз на сході, ми його повертаємо, у нього бойовий досвід, будемо це використовувати, можливо, підвищимо його в посаді. Ну і Євгеній Олександрович [Жуков, тоді начальник патрульної поліції] написав заяву за власним бажанням», — додав він.

Фацевич визнав, що суспільство очікувало більш радикальних кроків, але запевнив, що ухвалені рішення повністю відповідають результатам проведеної перевірки.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Замість затримати зловмисника копи втекли з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків. Суд їм обрав запобіжний захід.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie