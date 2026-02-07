ТЦК / © ТСН

У місті Чернівці 7 лютого стався інцидент за участі працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час проведення заходів оповіщення військовослужбовець був змушений відкрити вогонь по чоловіку, який поводився агресивно.

Про це йдеться в офіційній заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Відео події швидко розповсюдилось соціальними мережами. На відео видно, як люди у військовій формі та поліцейські витягли чоловіка з автівки. Коли той почав тікати, пролунали постріли.

Як стверджують в ТЦК, подія трапилася під час патрулювання. Правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки військово-облікових документів. Один із пасажирів, який перебував на задньому сидінні, категорично відмовився надати документи та проігнорував вимогу прослідувати до військкомату для уточнення даних.

Словесна перепалка переросла у фізичне протистояння. За даними ТЦК, чоловік почав поводився неадекватно.

«Громадянин завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі», — повідомили у відомстві.

Поранений військовий, аби припинити правопорушення, застосував травматичну зброю.

У ТЦК наголошують, що зброя була застосована на законних підставах з метою самозахисту та безпеки інших людей. Одразу після інциденту громадянина затримали представники поліції.

Хто постраждав

Постраждалий військовослужбовець є ветераном бойових дій. Чоловік раніше проходив службу у бойовому підрозділі на фронті, але був переведений на роботу в тил — до районного ТЦК та СП — саме через отримані на війні поранення.

Наразі за фактом інциденту призначено службове розслідування. Правоохоронці мають надати правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

У Чернівецькому ТЦК засудили будь-які прояви насилля.

«Ми не толеруємо застосування будь-якого насильства у будь-якій формі — ні щодо військовослужбовців, ні щодо цивільних осіб. Водночас наголошуємо на необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові в Салтівському районі стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів. За даними поліції Харківської області, місцевий житель, помітивши представників ТЦК, спробував утекти, а згодом дістав ніж і поранив двох військових. Потерпілим завдали непроникаючих ножових поранень у ділянці голови та тулуба.

Нападника оперативно затримали — ним виявився 31-річний мешканець Харкова. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.