138
1 хв

Стрілянина у Дніпрі: двоє чоловіків отримали поранення (фото)

Поліція затримала підозрюваного. Знаряддя злочину вилучено.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Місце стрілянини у Дніпрі

Місце стрілянини у Дніпрі / © Національна поліція Дніпропетровської області

Увечері суботи, 22 листопада, в Самарському районі міста Дніпра під час конфлікту між трьома чоловіками пролунали постріли. Двох потерпілих з пораненнями госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них здійснив постріли у бік потерпілих.

Двох чоловіків з травмами було госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція затримала підозрюваного. Знаряддя злочину вилучено.

Вилучена у підозрюваного зброя / © Національна поліція Дніпропетровської області

Вилучена у підозрюваного зброя / © Національна поліція Дніпропетровської області

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Києві працівники ТЦК стріляли у бік 22-річного чоловіка та били по його автомобілю.

