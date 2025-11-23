- Дата публікації
Стрілянина у Дніпрі: двоє чоловіків отримали поранення (фото)
Поліція затримала підозрюваного. Знаряддя злочину вилучено.
Увечері суботи, 22 листопада, в Самарському районі міста Дніпра під час конфлікту між трьома чоловіками пролунали постріли. Двох потерпілих з пораненнями госпіталізували.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них здійснив постріли у бік потерпілих.
Двох чоловіків з травмами було госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги.
Поліція затримала підозрюваного. Знаряддя злочину вилучено.
Усі обставини події встановлюють правоохоронці.
