Стрілянина у Києві: експерт з безпеки пояснив, як діяти під час подібних нападів

Експерт із безпеки пояснює, чому миттєва реакція та ігнорування цікавості є єдиним шансом на порятунок. / © Колаж ТСН

Теракт у Києві, де стрілок у Голосіївському районі вбив 6 людей, сколихнув українське суспільство. Експерт із безпеки Денис Михальченко дав поради українцям, що потрібно робити, аби зберегти своє життя у подібних ситуаціях.

«Стрілець цілив у всіх, кого бачив. У такій ситуації на вулиці вам може допомогти будь-яка споруда чи об’єкт: бак для сміття, бордюр, дерево або автівка. Якщо ви вчасно сховалися і нападник вас не помітив — ви вже в більшій безпеці. Навіть якщо є якісь ямочка в землі, ви туда лягли і все. Головне — максимально швидко зробити так, щоб ви зникли з його поля зору», — порадив експерт.

Він закликав реагувати на звук пострілів: бігти в протилежний бік і негайно шукати укриття.

«(Багато хто розмірковує — Ред.) „Стріляють — треба подивитися, де стріляють. Треба піти туди і зняти на телефон“ — це максимально робити небезпечно. Якщо ви почули стрілянину, треба йти в зворотньому напрямку від пострілу, від звуку», — підсумував Денис Михальченко.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин. За його словами, стрілець раніше притягувався до кримінальної відповідальності, довгий час проживав на Донеччині та народився в Росії.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.