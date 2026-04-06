Стрілянина у Луцьку / © скрін з відео

У Луцьку встановлено причетних до стрілянини на Театральному майдані. Зброю у них вилучено.

Про це повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волинської області Марина Балдич у коментарі «Суспільному».

З її слів, причетних до стрілянини встановили, пістолет у них вилучили. Чи повнолітні хлопець і дівчина на відео правоохоронці не озвучили.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Стрілянина у центрі Луцька — що відомо

Стрілянина в Луцьку сталася 4 квітня близько 19:00, про що повідомила інспекторка Марина Балдич.

За даними правоохоронців, дівчина сиділа на лавці разом із хлопцем. На оприлюдненому відео видно, як вона здійснює кілька пострілів у різні боки. Одна з куль поцілила у вікно тролейбуса, який у той момент стояв на зупинці.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Відео моменту стрілянини 6 квітня оприлюднив Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.