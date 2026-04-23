Стрілянина у Львові: стали відомі перші деталі від поліції

У Львові зранку 23 квітня пролунали постріли. Попередньо, вони здійснені вдома.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Львівської області.

Що відомо про стрілянину у Львові

Як повідомили правоохоронці, близько 9:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли на вулиці Грінченка. Поліцію викликали сусіди квартири, звідки було чутно постріли. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та спецпризначенці.

«За попередньою інформацією, особа здійснила постріли у себе вдома. З револьверу типу Флобер. Це не бойова зброя. Внаслідок події потерпілих немає», — повідомила нам речниця ГУНП у Львівській області Аліна Подрейко.

Додається, що стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Його доправили до спеціального лікувального закладу.

Встановлюються усі обставини події. Інформація оновлюватиметься.

