Стрілянина у школі Чопа: 15-річного підлітка підозрюють у теракті (фото)

Підліток відкрив стрілянину в Чопі / © Національна поліція України

Реклама

У місті Чоп Закарпатської області правоохоронці кваліфікували стрілянину в одному з навчальних закладів як терористичний акт.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Закарпатській області.

Інцидент стався 16 квітня. 15-річний учень відкрив вогонь і поранив свого однокласника.

Реклама

За попередньою інформацією поліції, підліток здійснив кілька пострілів із пістолета під час перебування у школі. Потерпілому оперативно надали медичну допомогу — наразі його життю нічого не загрожує. Сам нападник після втечі був затриманий патрульними поліцейськими протягом кількох хвилин.

Слідчі встановили, що неповнолітній міг діяти під впливом невідомих осіб, з якими спілкувався через месенджер після знайомства в онлайн-грі. За його словами, йому надходили погрози щодо близьких у разі невиконання вказівок.

«15-річний учень відкрив стрілянину у навчальному закладі в місті Чоп і поранив однокласника. Попередньо встановлено, що підліток виконував вказівки невідомих із месенджера, які погрожували нашкодити його близьким», — йдеться у заяві.

Також з’ясовано, що використана зброя була шумовим пістолетом, який переробили під бойовий.

Реклама

У Чопі школяр відкрив вогонь / © Національна поліція України

Що відомо про затримання підлітка

Наразі підлітка затримано відповідно до статті 208 КПК України. Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, які могли бути причетні до її організації. Окремо перевіряються канали зв’язку, через які здійснювався можливий психологічний вплив.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.