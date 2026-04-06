Стрілянина у центрі Луцька: дівчина поцілила у тролейбус із пасажирами (відео)

Дівчина поцілила у тролейбус / © скриншот з відео

У самому центрі Луцька розваги зі зброєю ледь не призвели до трагедії. Дівчина влаштувала стрілянину посеред людної вулиці, поціливши у вікно тролейбуса.

Інцидент набув розголосу після того, як відео з «героїнею» потрапило у соціальні мережі. На кадрах видно, як дівчина здійснює постріл, внаслідок якого було пошкоджено скло у тролейбусі.

Дивом обійшлося без жертв

У момент обстрілу в салоні тролейбуса перебували пасажири. Попри розбите вікно, за попередніми даними, ніхто з людей всередині транспорту не постраждав. Також, на щастя, куля не зачепила перехожих, хоча на вулиці у цей час було досить людно.

Що кажуть у поліції

Поліція Волинської області вже розпочала перевірку за цим фактом. Як повідомили у відділі комунікацій ГУНП у коментарі для ТСН.ua, копи виявили відео під час моніторингу соцмереж та зареєстрували подію.

Наразі правоохоронці встановлюють особу стрільчині, вид зброї, яку вона використовувала, та всі обставини зухвалого вчинку. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

«Під час моніторингу соцмереж ми виявили це відео, було зареєстровано це повідомлення, з’ясовуються всі обставини цього випадку», — повідомили в коментарі для ТСН.ua у відділі комунікацій ГУНП у Волинській області.

Дата публікації 16:29, 06.04.26

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина: іноземець випустив сім куль.