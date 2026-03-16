Стрілянина у Запоріжжі: патрульний відкрив вогонь під час нападу, є загиблий (відео)

У Хортицькому районі Запоріжжя патрульний застосував табельну зброю під час відбиття нападу. У результаті інциденту один із підозрюваних загинув.

Про це повідомляє поліція Запорізької області у Facebook.

Інцидент стався сьогодні, 16 березня, близько 06:30. Патрульні отримали виклик про побиття та спробу грабежу. Заявник, який звернувся по допомогу, вказав правоохоронцям на двох чоловіків, причетних до злочину.

Що кажуть у поліції

Коли патрульні намагалися встановити обставини, один із підозрюваних почав поводитися агресивно. Він ігнорував вимоги зупинитися, дістав предмет, схожий на пістолет, і почав його перезаряджати, скорочуючи дистанцію до поліцейського.

Поліцейський здійснив спробу відійти в укриття, однак правопорушник продовжив рух у його бік, погрожуючи зброєю. Як зазначили у поліції, згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» (щодо відвернення загрози життю), патрульний здійснив два постріли.

Після стрілянини один із чоловіків намагався втекти, інший — чинив фізичний опір та намагався застосувати газовий балончик, проте був затриманий із застосуванням кайданок.

Що відомо про нападників

Потім неподалік від місця події поліцейські виявили тіло другого підозрюваного — він загинув внаслідок отриманих поранень.

Правоохоронці встановили особу загиблого: ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Його затриманий спільник також виявився військовослужбовцем у статусі СЗЧ.

На місці події працює слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань (ДБР). За фактом застосування зброї призначено службове розслідування, яке має встановити правомірність дій патрульного.

Дата публікації 12:21, 16.03.26

