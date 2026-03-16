ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
930
Час на прочитання
2 хв

Стрілянина у Запоріжжі: патрульний відкрив вогонь під час нападу, є загиблий (відео)

Правоохоронці встановили особу загиблого: ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Патрульна поліція

Патрульна поліція / © autotheme.info

У Хортицькому районі Запоріжжя патрульний застосував табельну зброю під час відбиття нападу. У результаті інциденту один із підозрюваних загинув.

Про це повідомляє поліція Запорізької області у Facebook.

Інцидент стався сьогодні, 16 березня, близько 06:30. Патрульні отримали виклик про побиття та спробу грабежу. Заявник, який звернувся по допомогу, вказав правоохоронцям на двох чоловіків, причетних до злочину.

Що кажуть у поліції

Коли патрульні намагалися встановити обставини, один із підозрюваних почав поводитися агресивно. Він ігнорував вимоги зупинитися, дістав предмет, схожий на пістолет, і почав його перезаряджати, скорочуючи дистанцію до поліцейського.

Поліцейський здійснив спробу відійти в укриття, однак правопорушник продовжив рух у його бік, погрожуючи зброєю. Як зазначили у поліції, згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» (щодо відвернення загрози життю), патрульний здійснив два постріли.

Після стрілянини один із чоловіків намагався втекти, інший — чинив фізичний опір та намагався застосувати газовий балончик, проте був затриманий із застосуванням кайданок.

Що відомо про нападників

Потім неподалік від місця події поліцейські виявили тіло другого підозрюваного — він загинув внаслідок отриманих поранень.

Правоохоронці встановили особу загиблого: ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Його затриманий спільник також виявився військовослужбовцем у статусі СЗЧ.

На місці події працює слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань (ДБР). За фактом застосування зброї призначено службове розслідування, яке має встановити правомірність дій патрульного.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині 29-річний військовослужбовець, який перебуває у розшуку, оскільки самостійно залишив військову частину, скоїв смертельну ДТП та втік. Унаслідок аварії 17-річна місцева мешканка загинула на місці, а її 23-річна сестра отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги була доправлена до лікарні.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie