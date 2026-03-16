Стрілянина у Запоріжжі: патрульний відкрив вогонь під час нападу, є загиблий (відео)
Правоохоронці встановили особу загиблого: ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.
У Хортицькому районі Запоріжжя патрульний застосував табельну зброю під час відбиття нападу. У результаті інциденту один із підозрюваних загинув.
Про це повідомляє поліція Запорізької області у Facebook.
Інцидент стався сьогодні, 16 березня, близько 06:30. Патрульні отримали виклик про побиття та спробу грабежу. Заявник, який звернувся по допомогу, вказав правоохоронцям на двох чоловіків, причетних до злочину.
Що кажуть у поліції
Коли патрульні намагалися встановити обставини, один із підозрюваних почав поводитися агресивно. Він ігнорував вимоги зупинитися, дістав предмет, схожий на пістолет, і почав його перезаряджати, скорочуючи дистанцію до поліцейського.
Поліцейський здійснив спробу відійти в укриття, однак правопорушник продовжив рух у його бік, погрожуючи зброєю. Як зазначили у поліції, згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» (щодо відвернення загрози життю), патрульний здійснив два постріли.
Після стрілянини один із чоловіків намагався втекти, інший — чинив фізичний опір та намагався застосувати газовий балончик, проте був затриманий із застосуванням кайданок.
Що відомо про нападників
Потім неподалік від місця події поліцейські виявили тіло другого підозрюваного — він загинув внаслідок отриманих поранень.
Правоохоронці встановили особу загиблого: ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Його затриманий спільник також виявився військовослужбовцем у статусі СЗЧ.
На місці події працює слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань (ДБР). За фактом застосування зброї призначено службове розслідування, яке має встановити правомірність дій патрульного.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині 29-річний військовослужбовець, який перебуває у розшуку, оскільки самостійно залишив військову частину, скоїв смертельну ДТП та втік. Унаслідок аварії 17-річна місцева мешканка загинула на місці, а її 23-річна сестра отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги була доправлена до лікарні.