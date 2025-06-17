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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Стрілянина в Житомирі: чоловік убив ексдружину, а потім себе — деталі від поліції (фото)

Поліція Житомирщини працює на місці загибелі двох людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Стрілянина в Житомирі: чоловік убив ексдружину, а потім себе — деталі від поліції (фото)

У Житомирі сталася стрілянина / Фото: Національна поліція

У Житомирі 17 червня ввечері на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина. Двоє людей — 36-річна жінка та 63-річний — чоловік загинули.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Житомирській області.

За попередньою інформацією поліцейських, чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, де перебувала жінка, та декілька разів вистрелив у неї, а потім убив себе.

Стрілянина у Житомирі 17 червня / © Національна поліція Житомирської області

Стрілянина у Житомирі 17 червня / © Національна поліція Житомирської області

Поліцейські встановили особи загиблих. Ними виявилися жителька Житомира та її колишній чоловік — житель Житомирського району.

Стрілянина у Житомирі 17 червня / © Національна поліція Житомирської області

Стрілянина у Житомирі 17 червня / © Національна поліція Житомирської області

Триває з’ясування всіх обставин події. Попередньо справу кваліфікують за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Стрілянина у Житомирі 17 червня / © Національна поліція Житомирської області

Стрілянина у Житомирі 17 червня / © Національна поліція Житомирської області

Деталі стрілянини від очевидців

Водночас очевидці з місця події повідомили «Суспільному», що стрілянина сталася поблизу місцевого кафе.

Як зазначила одна з перехожих, було чутно чотири постріли: чоловік вистрілив у жінку, у повітря, а потім собі в голову.

«Він двічі в жінку вистрілив, потім раз — у повітря, після чого вистрілив собі впритул у голову. З того, що я почула від людей, це подружжя — чоловік і дружина», — розповіла місцева жителька журналістам.

Також місцеві ЗМІ, зокрема «Житомир.info», з посиланням на розповідь одного з очевидців стрілянини пишуть, що загиблий — нібито колишній боєць. Проте офіційного підтвердження цього немає.

Нагадаємо, раніше стрілянину з автомата в житловому районі Харкова влаштував військовослужбовець, який самовільно залишив частину.

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