Стрілянина в Івано-Франківську: поліція повідомила деталі інцидента

Правоохоронці Івано-Франківська оперативно встановили особу та розшукали молодика, який у нічний час влаштувв стрілянину. Зловмисник, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вистрілив із пістолета просто посеред вулиці, а потім втік з місця події.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Постріли та затримання

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію «102» близько 23:30 у неділю, 12 жовтня. Очевидці повідомляли, що на вулиці Тролейбусна невідома особа стріляє з пістолета в повітря. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські оперативно оглянули навколишню територію, опитали свідків та взяли в них письмові пояснення.

«У результаті проведених заходів правоохоронці встановили особу порушника, який з особливою зухвалістю та неповагою до суспільства здійснив три постріли,» — зазначає поліція.

Правопорушником виявився 19-річний місцевий житель, який раніше не мав проблем із законом. На момент вчинення хуліганських дій він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції не повідомили подробиці затримання чоловіка. Також наразі невідомо, як хуліган пояснив свій вчинок.

Наслідки для зловмисника

У ймовірного правопорушника поліцейські вилучили зброю, з якої молодик здійснив постріли. Нею виявився стартовий пістолет, який спрямували на відповідну експертизу.

За фактом вчинення хуліганських дій слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За законом, за такий злочин правопорушнику загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років. Крім того, за рішенням суду на зловмисника можуть накласти штраф.

