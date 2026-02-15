- Дата публікації
У Хмельницькому відвідувач торговельного центру напав на охоронця: що відомо
Поліція з’ясовує причини та обставини інциденту.
Увечері в неділю, 15 лютого, у торговельному центрі «Оазис» у місті Хмельницькому стався конфлікт за участі відвідувача та охоронця закладу.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
За попередніми даними, під час конфлікту один із відвідувачів напав на охоронця.
Чоловіка затримали, на місці працюють поліцейські.
Раніше видання Суспільне з посиланням на директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомило, що бригада швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка до травмпункту з цього торговельного центру.
Також у Мережі з’явилися повідомлення про стрілянину, яка начебто сталася у торговельному центрі.
Однак у поліції інформацію про постріли спростували.
«Інформація про стрілянину у торговельному центрі, яка шириться мережею, не відповідає дійсності. Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення.», — йдеться у повідомленні.
