У Хмельницькому відвідувач торговельного центру напав на охоронця: що відомо

Увечері в неділю, 15 лютого, у торговельному центрі «Оазис» у місті Хмельницькому стався конфлікт за участі відвідувача та охоронця закладу.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За попередніми даними, під час конфлікту один із відвідувачів напав на охоронця.

Чоловіка затримали, на місці працюють поліцейські.

Раніше видання Суспільне з посиланням на директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомило, що бригада швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка до травмпункту з цього торговельного центру.

Також у Мережі з’явилися повідомлення про стрілянину, яка начебто сталася у торговельному центрі.

Однак у поліції інформацію про постріли спростували.

«Інформація про стрілянину у торговельному центрі, яка шириться мережею, не відповідає дійсності. Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення.», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час затримання поліцейськими раптово помер чоловік. Інцидент стався уночі — під час дії комендантської години.