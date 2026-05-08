Укрaїнa
199
1 хв

Стрілянина в магазині: у Запоріжжі чоловік поранив двох осіб

Словесна сварка між місцевими жителями переросла в бійку, далі — в стрілянину. Поранення отримали двоє учасників інциденту — 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано.

Анастасія Павленко
Зловмисника затримано / © Freepik

Доповнено додатковими матеріалами

У Запоріжжі поліцейські затримали стрільця, який поранив двох людей з пістолета.

Про це повідомили у поліції.

Інформація про стрілянину в Шевченківському районі міста надійшла до чергової частини територіального підрозділу поліції близько 21:00. У результаті негайного реагування поліцейські затримали стрільця поблизу місця події. А ще до прибуття наряду буквально «на гарячому» його встиг перехопити оперативник карного розшуку терпідрозділу, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину.

Фігурантом виявився військовослужбовцем, 1983 року народження.

Попередньо встановлено, що інцидент виник у місцевому магазині, де чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився грубо й зухвало, чим викликав обурення інших покупців.

«Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

Стрільця затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК і СП. Внаслідок інциденту є травмовані.

