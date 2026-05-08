ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
2 хв

Стрілянина в Одесі: чоловік відкрив вогонь біля піцерії

Правоохоронцям, які оперативно прибули на виклик, вдалося затримати зловмисника в сусідньому дворі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Національна поліція України

Поліція затримала стрільця / © Нацполіція Івано-Франківської області

В Одесі місцеві жителі стали свідками небезпечного інциденту, коли невідомий чоловік відкрив вогонь з пістолета поблизу піцерії, змусивши втрутитися значні сили поліції.

Про це повідомляє «Суспільне».

Постріли біля піцерії та реакція поліції

Подія розгорнулася ввечері п’ятниці, 8 травня, на вулиці Середньофонтанській. За словами очевидців, біля місцевої піцерії пролунало близько п’яти пострілів. Після цього озброєний чоловік намагався сховатися у дворах житлових будинків. На місце негайно прибули екіпажі патрульної поліції для нейтралізації загрози.

Місцеві пабліки також повідомляють про ймовірну перестрілку між зловмисником і патрульними під час спроби його знешкодити. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини цього епізоду.

Затримання і стан підозрюваного

Речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гірдвіліс офіційно підтвердила факт інциденту. Вона запевнила, що внаслідок стрілянини ніхто з перехожих чи відвідувачів закладу не постраждав. Силовикам вдалося успішно заблокувати та затримати підозрюваного.

Водночас місцеві Telegram-канали та пабліки пишуть, що затриманий чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі слідчо-оперативна група продовжує роботу на місці події. Слідчі з’ясовують мотиви стрільця, а також походження зброї, з якої він вів вогонь на вулиці міста.

Нагадаємо, в Запоріжжі словесна суперечка між місцевими жителями переросла в бійку, а далі — в стрілянину. Поранення дістали двоє учасників інциденту — 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie