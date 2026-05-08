Стрілянина в Одесі: чоловік відкрив вогонь біля піцерії

Поліція затримала стрільця / © Нацполіція Івано-Франківської області

В Одесі місцеві жителі стали свідками небезпечного інциденту, коли невідомий чоловік відкрив вогонь з пістолета поблизу піцерії, змусивши втрутитися значні сили поліції.

Про це повідомляє «Суспільне».

Постріли біля піцерії та реакція поліції

Подія розгорнулася ввечері п’ятниці, 8 травня, на вулиці Середньофонтанській. За словами очевидців, біля місцевої піцерії пролунало близько п’яти пострілів. Після цього озброєний чоловік намагався сховатися у дворах житлових будинків. На місце негайно прибули екіпажі патрульної поліції для нейтралізації загрози.

Місцеві пабліки також повідомляють про ймовірну перестрілку між зловмисником і патрульними під час спроби його знешкодити. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини цього епізоду.

Затримання і стан підозрюваного

Речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гірдвіліс офіційно підтвердила факт інциденту. Вона запевнила, що внаслідок стрілянини ніхто з перехожих чи відвідувачів закладу не постраждав. Силовикам вдалося успішно заблокувати та затримати підозрюваного.

Водночас місцеві Telegram-канали та пабліки пишуть, що затриманий чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі слідчо-оперативна група продовжує роботу на місці події. Слідчі з’ясовують мотиви стрільця, а також походження зброї, з якої він вів вогонь на вулиці міста.

Нагадаємо, в Запоріжжі словесна суперечка між місцевими жителями переросла в бійку, а далі — в стрілянину. Поранення дістали двоє учасників інциденту — 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано.

