- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Стрілянина в Одесі: поліція повідомила деталі про жертву та порушила справу
Поліція в Одесі відкрила справу за фактом умисного вбивства.
Сьогодні, 9 грудня, в Одесі сталася стрілянина, в результаті якої загинув 45-річний місцевий житель.
Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Одеській області.
Як повідомили у полції, про звуки пострілів та чоловіка з вогнепальними пораненнями повідомили очевидці. На жаль, потерпілий помер на місці події.
«За фактом вбивства 45-річного жителя Одеси слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України», — зазначили в поліції.
Також додають, що на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини злочину. Поліцейські вживають заходів для затримання особи, причетної до скоєння вбивства.
Нагадаємо, на Фонтанській дорозі в Одесі 9 грудня близько 18:00 сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.
Також раніше ми писали про те, що в Сумах під час стрілянини постраждали дві неповнолітні дівчини.