Стрілянина в Одесі: поліція повідомила деталі про жертву та порушила справу

Стрілянина в Одесі / © Національна поліція України

Сьогодні, 9 грудня, в Одесі сталася стрілянина, в результаті якої загинув 45-річний місцевий житель.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Одеській області.

Як повідомили у полції, про звуки пострілів та чоловіка з вогнепальними пораненнями повідомили очевидці. На жаль, потерпілий помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі / © Національна поліція України

«За фактом вбивства 45-річного жителя Одеси слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України», — зазначили в поліції.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі. / © Національна поліція України

Також додають, що на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини злочину. Поліцейські вживають заходів для затримання особи, причетної до скоєння вбивства.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі. / © Національна поліція України

Нагадаємо, на Фонтанській дорозі в Одесі 9 грудня близько 18:00 сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

