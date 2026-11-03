Стрілятимуть у відповідь: європейським миротворцям в Україні дозволять відкривати вогонь по росіянах — The Guardian

Європейським миротворцям в Україні дозволять стріляти по росіянах / © Associated Press

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Британським військам та їхнім європейським союзникам буде дозволено відкривати вогонь у відповідь, якщо їх атакують росіяни. Після припинення вогню вони потенційно будуть розміщені як миротворці.

Про це пише The Guardian з посиланням на західних чиновників.

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Стабілізаційні сили під керівництвом Англії та Франції також не покладатимуться на американські системи чи технології, як Starlink Ілона Маска. Очікується, що вони будуть майже виключно європейськими у випадку їх розгортання.

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«Очевидно, ми захистимо наші сили від будь-якої агресії», – сказав чиновник, знайомий з планами, хоча вони наголосили, що західні війська в Україні будуть діяти в «оборонному режимі».

Деталі з'явилися, коли Велика Британія та Франція розпочали навчання «Коаліція», які відбудуться пізніше цього місяця в Польщі. Це репетиція за участю 11 країн щодо того, як європейські військові можуть швидко розгорнутися в Україні, якщо війна закінчиться.

У випробуванні багатонаціональних сил візьмуть участь 2800 солдатів, моряків та авіаторів. Франція надає 1500 військовослужбовців зі своєї 1-ї дивізії, а Велика Британія – 300 військовослужбовців зі своєї 7-ї легкої механізованої бригади.

«Хоча майбутнє розгортання сил на підтримку Києва залишається гіпотетичним, це нагадування про те, що конфлікт може знову спалахнути за участю британських військ, враховуючи, що Росія має довгу історію атак на низькій інтенсивності під час припинення вогню в Україні між 2014 і 2022 роками», – мовиться у матеріалі.

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Генерал-лейтенант Том Бейтман, командувач сил, заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські країни прагнуть «надати надійні та обов'язкові гарантії безпеки для України після припинення бойових дій».

Він додав, що метою навчань було показати, що країни-учасники можуть продемонструвати «військову готовність, можливості швидкого розгортання та здатність ефективно діяти», перевіряючи плани, які розроблялися понад рік.

Серед інших країн-учасниць – Польща, Німеччина, Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Швеція та Туреччина.

Британський генерал наголосив, що ці сили «не є членами НАТО». Тобто вони діятимуть поза межами Альянсу. Очікується, що вони матимуть мало або взагалі не матимуть підтримки США, якщо їх розгорнуть в Україні.

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Вживаються заходи щодо уникнення використання американських технологій, що майже є результатом цього.

«Ми не залежимо від американських систем», – додав один чиновник, відповідаючи на запитання, чи багатонаціональні сили залежать від супутників Starlink для зв'язку.

Хоча США неодноразово прагнули вести переговори з Росією та Україною, президент Дональд Трамп заявив, що не залучатиме американські війська до миротворчої діяльності в Україні, якщо буде досягнуто домовленості про тривале припинення вогню.

Зазначається, що новий раунд мирних зусиль цієї осені приніс незначний прогрес, хоча є плани провести тристоронні переговори за посередництва США пізніше цього місяця.

Обидві сторони продовжують бомбардувати енергетичну інфраструктуру одна одної, а в неділю та понеділок українські та російські додатки для оповіщення про повітряні тривоги були зламані. Українська програма короткочасно попередила про ядерні та хімічні загрози, а також про «вуличні бої».

Виникли міжнародні занепокоєння щодо надійності підтримки США союзників. Минулого місяця США раптово обмежили використання Україною військового варіанту Starlink, Starshield, приблизно на 10 днів, що вплинуло на операції безпілотників середньої дальності.

Ключовою метою багатонаціональних сил буде допомога у «відновленні та зміцненні» ЗСУ після війни. Хоча намір полягав у тому, щоб західні війська розгорталися подалі від фронту.

«Однак їхні правила застосування сили дозволять військам захищатися від будь-яких атак російських безпілотників, що ставить питання про те, як Москва реагуватиме на будь-які збройні інциденти. Усі військові готові діяти в цілях самооборони, хоча доктрина часто розширюється», – пише ЗМІ.

Очікується, що винищувачі також допоможуть знову відкрити комерційні аеропорти України для патрулювання, а також існують плани щодо розмінування Чорного моря, щоб знову відкрити його для експорту зерна та іншої морської торгівлі, операцію, яку очолює Туреччина.

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