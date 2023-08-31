Стрілянина у Дніпрі: ЗМІ дізналися ім'я жінки, яка була у Jaguar, їй 22 роки

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві, колишній дружині загиблого. Проте в автівці була інша жінка.

Журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" встановили ім’я жінки, яка перебувала в автівці Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив патрульний.

У виданні стверджують, що це – 22-річна Тетяна Патинка. У соцмережах журналісти знайшли її фотографії.

Тетяна Патинка / Фото: Радіо Свобода

Зазначається, що супутниця Сілогави у Дніпропетровській області. Зв’язатись із Тетяною Патинкою журналістам наразі не вдалось, її телефон був вимкнений.

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві, колишній дружині загиблого. Саме її з Джумбері Сілогавою діти були в машині.

Колишня дружина загиблого у коментарі ТСН.ua повідомила, що її на місці події не було, а у салоні авто перебувала коханка Сілогави.

Загиблий регулярно порушував правила дорожнього руху – ЗМІ

За даними "Схем", Джумбері Сілогава неодноразово порушував правила дорожнього руху. Від 2018 до 2022 років на нього було складено 12 протоколів через різні порушення, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки.

Раніше повідомлялося, що супутниці загиблого Джумбері Сілогави готують підозру. Їй інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, що 29 серпня у Дніпрі між водієм елітного авто та копами виник конфлікт, під час якого один із поліцейських застрелив чоловіка.

Після інциденту патрульного поліцейського затримали. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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