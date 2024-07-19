Стрілянина біля "Привозу" в Одесі: у поліції повідомили причину і деталі інциденту

Стрілянина в Одесі 19 липня біля ринку "Привоз" виникла, коли патрульні зупинили водія під дією наркотиків. Натовп людей намагався допомогти водієві втекти, тож правоохоронцям довелося вистрелити в повітря.

В Національній поліції повідомили деталі інциденту.

Біля одеського ринку "Привоз" патрульні зупинили автомобіль BMW. У водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив та відмовлявся пройти освідування.

В цей момент біля службового авто патрульних зібрався натовп людей, які намагались допомогти чоловікові втекти.

"Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував відносно порушниці спецзасіб – балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил", – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Там зазначили, що правоохоронець діяв відповідно до закону.

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Під час штовханини водій BMW намагався втекти. Поліцейські затримали його та двох жінок, і доправили усіх до відділку. Слідчі поліції Одещини внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши її як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зараз фігурантам готується повідомлення про підозру.

Крім того, щодо водія складено адміністративний протокол за статтею про "керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції".

Також триває службова перевірка для надання оцінки діям патрульних поліцейських. Про її результати буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, вранці 19 липня в Одесі під час переслідування патрульними ймовірного порушника правопорядку трапився конфлікт за участю перехожих. Під час інциденту поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.

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