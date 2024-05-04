Стрілянина біля військкомату на Закарпатті: в ТЦК прокоментували інцидент

У місті Виноградів Закарпатської області напередодні, 3 травня, виник конфлікт між військовозобов'язаними та співробітниками ТЦК.

Інцидент біля військкомату "Суспільному" підтвердив речник Закарпатського обласного Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Сергій Гудак.

За його словами, конфлікт виник через доправлення до 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП військовозобов'язаного з метою уточнення військово-облікових даних.

"Біля адміністративної будівлі ТЦК та СП зібрався натовп громадян України, які почали вчиняти хуліганські дії і спроби проникнення на територію військового об’єкту. Було викликано Національну поліцію", - наголошує Гудак.

Як повідомлялося, біля Виноградівського ТЦК та СП сталася стрілянина. Група ромів з села Онок (Берегівського району) заблокувала виїзд з місцевого ТЦК, бо військкоми нібито хотіли мобілізувати їхнього хворого односельця.

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