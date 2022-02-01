Стрілянина на "Південмаші": стало відомо, коли МВС оприлюднить перші результати розслідування

За словами Єніна, для всеохопного розслідування до складу комісії включені представники з різних департаментів, секторів та напрямків.

Комісія з розслідування розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх колег на заводі "Південмаш" у Дніпрі за тиждень має показати перші напрацювання.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Зібрав учасників комісіі з розслідування за фактом надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі 27 січня ц.р. Всі колеги отримали чіткі вказівки. До кінця тижня будуть перші напрацювання. Наша мета - крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем НГУ вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій в майбутньому", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами Єніна, для всеохопного розслідування до складу комісії включені представники з різних департаментів, секторів та напрямів, і кожен має чітке завдання.

Заступник міністра зазначив, що роботі комісії заважає й коронавірус: частина людей хворіє. Але запевнив, що всі націлені на максимально ефективний результат.

Нагадаємо:

У Дніпрі в ніч проти 27 січня солдат-строковик на закритій території Південного машинобудівного заводу розстріляв товаришів по службі: кількість вбитих зросла до п'яти, стільки ж було поранено. 20-річний строковик уночі взяв автомат із кімнати, де зберігалася зброя, зайшов до караульного приміщення і відкрив вогонь. На той момент у приміщенні перебували понад два десятки вояків.

Лікарям вдалося врятувати всіх потерпілих на "Південмаші" нацгвардійців: вони при тямі та самостійно дихають.

Стрілянина на "Південмаш": лікарі врятували усіх постраждалих нацгвардіців

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