Стрілянина на Полтавщині: в поліції розповіли, який мотив міг бути у вбивці військового ТЦК

Стрілянина на Полтавщині, ймовірно, була спробою звільнити чоловіка від проходження служби. За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого.

Про це розповіли ТСН.ua джерела в Нацполіції.

"Один з мотивів, який розглядається слідством – це наміри таким чином звільнити мобілізованого чоловіка від проходження служби. Той, хто стріляв, за попередньою інформацією, є знайомим мобілізованого", – зазначили джерела.

Раніше поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового Полтавського РТЦК.

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