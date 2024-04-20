Стрілянина на Вінниччині: що відомо про стан пораненого поліцейського

Капітан поліції Максим Шарапанський знаходиться на лікуванні у Бершадській районній лікарні.

У ніч проти 20 квітня двоє чоловіків здійснили напад на патрульних поліцейських у Вінницькій області. Один з двох патрульних, 20-річний Максим Зарецький, отримав вогнепальне поранення й загинув. Другий поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення.

Про стан пораненого патрульного, який перебуває у Бершадській районній лікарні, розповіла "Суспільному" головна лікарка медзакладу Лілія Брикуля.

"У нього стан середньої важкості. Ближче до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили. Чимало саден. Він при свідомості", – пояснила головна лікарка.

Нагадаємо, оперативні служби встановили осіб, ймовірно, причетних до нападу на патрульних поліцейських у Вінницькій області. У Сухопутних військах підтвердили, що підозрювані – військовослужбовці однієї з бригад ЗСУ.

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