Стрілянина на Вінниччині: в 28 ОМБр прокоментували, чи служать нападники у бригаді

ЗМІ пишуть, що нападники - батько і син.

Керівництво 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу спростувало інформацію щодо проходження служби підозрюваних у розстрілі поліцейських на Віниччинні у їхній бригаді.

Про це повідомили у пресслужбі ОМБр.

"Офіційно щодо трагічного інциденту із загибеллю поліцейського, який відбувся у селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, які розшукуються, не є військовослужбовцями 28-ї ОМБр", - наголосили у повідомленні.

Сили оборони півдня також відреагували на інформацію про причетність їхніх військовослужбовців до злочину у Вінницькій області.

"Підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу", - наголосили в ОК.

До слова, у Мережі поширилася інформація, що нападники військовослужбовці 28 ОМБр, що дислокується на Одещині Видання "Думская" писало, що це - 26-річний Віталій Василака та його 51-річний батько Валерій Василака.Обидва - уродженці села Чорномін Тульчинського району Вінницької області.

Як повідомлялося, у Вінницькій області двоє невідомих розстріляли поліцейських - один загинув, а один зазнав поранення. Інцидент стався під час комендантської години, близько 02:00, коли правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів.

Читайте також: