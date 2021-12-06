Стрілянина та різанина у Кривому Розі: у поліції відкрили кримінальне провадження та затримали підозрюваного

Стрілянина та різанина у Кривому Розі: у поліції відкрили кримінальне провадження та затримали підозрюваного

28-річному чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

У Кривому Розі Дніпропетровської області за фактом кривавої різанини відкрили кримінальне провадження. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Правоохоронці затримали 28-річного іноземця, підозрюваного у скоєнні злочину. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм. У нього медики діагностували численні ножові поранення.

“Наразі фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Вбивство”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що інцидент стався біля одного із закладів у Металургійному районі міста. Там між двома компаніями іноземців почалася бійка, в ході якої чоловік завдав 28-річному громадянину ножові поранення, а той, у свою чергу, вистрілив 35-річному кривднику в груди. Внаслідок чого потерпілий помер.

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