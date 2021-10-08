Стрілянина у Черкасах: у поліції показали фото причетного до вбивства бізнесмена

Злочинці могли використовувати автомобіль Skoda Fabia.
Правоохоронці Черкаської області показали фото чоловіка, який, ймовірно, має важливу інформацію про вбивство бізнесмена у кафе.
На сайті поліції розмістили кадри з камери спостереження, які зафіксували чоловіка, який перебував на місці злочину перед, до і після розстрілу бізнесмена.
Співробітники поліції також з'ясували, що злочинці використовували автомобіль Skoda Fabia, привезений в Україну з Прибалтики, який зберігався зловмисниками в гаражах на проспекті Хіміків.
Нагадаємо, у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.
Згодом стало відомо, що було розстріляно бізнесмена Михайла К. Нападники зникли з місця події.
Їхній автомобіль виявили за пів години на березі Дніпра, поблизу черкаської Долини троянд. Автівка згоріла вщент.