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Стрілянина у Черкасах: у поліції показали фото причетного до вбивства бізнесмена

Стрілянина у Черкасах: у поліції показали фото причетного до вбивства бізнесмена

Злочинці могли використовувати автомобіль Skoda Fabia.

Правоохоронці Черкаської області  показали фото чоловіка, який, ймовірно, має важливу інформацію про вбивство бізнесмена у кафе.

На сайті поліції розмістили кадри з камери спостереження, які зафіксували чоловіка, який перебував на місці злочину перед, до і після розстрілу бізнесмена.

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
ГУ Національної поліції в Черкаській області

Співробітники поліції також з'ясували, що злочинці використовували автомобіль Skoda Fabia, привезений в Україну з Прибалтики, який зберігався зловмисниками в гаражах на проспекті Хіміків.

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Нагадаємо, у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом стало відомо, що було розстріляно бізнесмена Михайла К.  Нападники зникли з місця події. 

Їхній автомобіль виявили за пів години на березі Дніпра, поблизу черкаської Долини троянд. Автівка згоріла вщент. 

У соцмережах опублікували відео з місця вбивства бізнесмена в Черкасах (18+)

У соцмережах опублікували відео з місця вбивства бізнесмена в Черкасах (18+)
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