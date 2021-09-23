Стрілянина у Черкасах: в Мережі з’явилося відео вбивства бізнесмена (18+)

Стрілянина у Черкасах: в Мережі з’явилося відео вбивства бізнесмена (18+)

Чоловік помер від отриманих поранень.

Напередодні у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.

Момент трагедії потрапив на відео.

Зголом стало відомо, що було розстріляно бізнесмена Михайла К. Нападники зникли з місця події.

Ймовірно, їхній автомобіль виявили за пів години на березі Дніпра, поблизу черкаської Долини троянд. Автівка згоріла вщент.

За наявною інформацією, правоохоронці пов’язують ці події, згорілий автомобіль належав нападникам і його підпалили, щоб “замести сліди”.

"Наразі триває слідство, вживаються заходи щодо виявлення й вилучення доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження правопорушника. З метою затримання останнього на території міста Черкаси та області введено в дію оперативний план "Сирена", - повідомляють в обласній прокуратурі.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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